Mahsun’a hırsızlık şoku

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hırsızlık şoku yaşadı. İstanbul Etiler'de yaşayan sanatçının annesinin evinde çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar A. (41), evdeki 1.5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Polis, kadın ve kocası Şersat H.'yi (45) yurt dışına kaçmak isterken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 66 bin dolar ile 300 gram altın ele geçirildi.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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