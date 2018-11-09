  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 23:59
  • Gazete

Mahsun’a hırsızlık şoku

Mahsun’a hırsızlık şoku
Sanatçı , hırsızlık şoku yaşadı. Etiler'de yaşayan sanatçının annesinin evinde çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar A. (41), evdeki 1.5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Polis, kadın ve kocası Şersat H.'yi (45) yurt dışına kaçmak isterken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 66 bin dolar ile 300 gram altın ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMahsun’a hırsızlık şoku
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar