Davet savaşları





Şıklık konusunda birbiriyle yarışan cemiyet hayatının ünlü hanımlarının arasındaki rekabet başka bir boyuta taşındı. Arkadaş çevresi geniş olan sosyetikler, renkli davetlere ev sahipliği yapmaya başladı. Ünlü markaların davetlerini organize ederek ceplerini dolduran sosyetikler, pek çok yakın dostunu da ağırlayarak büyük sükse yaptı.