  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:02
  • Gazete

Davet savaşları

Sosyetenin ünlü isimleri arasında ‘davet organize etme yarışı’ iyice kızıştı. Rekabetin son günlerdeki galibi ise davet başına 130 bin lira olan Sitare Kalyoncuoğlu!..



Şıklık konusunda birbiriyle yarışan cemiyet hayatının ünlü hanımlarının arasındaki rekabet başka bir boyuta taşındı. Arkadaş çevresi geniş olan sosyetikler, renkli davetlere ev sahipliği yapmaya başladı. Ünlü markaların davetlerini organize ederek ceplerini dolduran sosyetikler, pek çok yakın dostunu da ağırlayarak büyük sükse yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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