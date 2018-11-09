Aşk 'Metin'i

Yazar Metin Hara ile Adriana Lima aşkı, magazin dünyasının gündeminden düşmedi. Bir süre önce sevgilisini görmek için ABD'ye giden Hara, aşkıyla bir süre vakit geçirdi. Ancak Lima, Victoria's Secret defilesinin hazırlıkları için New York'a gitti. Los Angeles'ta kalan Hara da motosikletiyle sevgilisinin köpeğini gezdirdi. Motosikletin üzerinde çekilen fotoğrafını Instagram hesabına yükledi.





Fotoğrafın altına da "Hızlı ve Öfkeli filminin düşük bütçeli versiyonu" notunu ekledi. Ünlü manken ise sevgilisinin paylaşımına, "Bütçe, hayatıma getirdiğin mutluluğu satın alamaz" diye yanıt verdi. Hara da bu mesaja "Ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra seni özledim. Benim tapınağım" yanıtını vererek aşkını bir kez daha belgeledi.