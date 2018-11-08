Çağla Şıkel ve Emre Altuğ arasında ipler koptu!

Boşanmalarına rağmen çocukları Kuzey ve Uzay için görüşmeye devam eden Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un dostluğuna nazar değdi. Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te bitirmesine rağmen popçuyla dost kalarak medeniyet dersi veren Şıkel'ın eski eşiyle köprüleri yaktığı ortaya çıktı. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen model, Altuğ'un ortağı olduğu Alaçatı'daki Gazino Sako'nun geçen yaz iflas ettiği haberi hatırlatılınca eski eşiyle küstüğünü itiraf etti. Ünlü model, konuyla ilgili "Hiç haberim yok. Zaten Emre ile hiç konuşmuyoruz" dedi.
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