Çağla Şıkel ve Emre Altuğ arasında ipler koptu! Dostluklarıyla magazin dünyasına örnek olan eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’a nazar değdi. Şıkel, önceki gün eski eşi için ‘Hiç konuşmuyoruz’ itirafı yaptı. İddiaya göre ikili arasındaki kriz, Altuğ’un iş hayatındaki sıkıntıları nedeniyle çıktı...





Boşanmalarına rağmen çocukları Kuzey ve Uzay için görüşmeye devam eden Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un dostluğuna nazar değdi. Altuğ ile 7 yıllık evliliğini 2015'te bitirmesine rağmen popçuyla dost kalarak medeniyet dersi veren Şıkel'ın eski eşiyle köprüleri yaktığı ortaya çıktı. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen model, Altuğ'un ortağı olduğu Alaçatı'daki Gazino Sako'nun geçen yaz iflas ettiği haberi hatırlatılınca eski eşiyle küstüğünü itiraf etti. Ünlü model, konuyla ilgili "Hiç haberim yok. Zaten Emre ile hiç konuşmuyoruz" dedi. rağmen çocuklarıiçin görüşmeye devam edendostluğuna nazar değdi. Altuğ ilebitirmesine rağmen popçuyla dost kalarak medeniyet dersi veren Şıkel'ınortaya çıktı. Önceki güngörüntülenen model, Altuğ'un ortağı olduğugeçen yaz iflas ettiği haberi hatırlatılınca eski eşiyle küstüğünü itiraf etti. Ünlü model, konuyla ilgilidedi. HABERİN DEVAMI

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