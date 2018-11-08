Aslışah Alkoçlar'ın yeni mekanının ismi belli oldu

dönem babasına aitgörev alaniş hayatına geri dönme kararı aldı. Eğlence hayatına düşkünlüğüyle bilinen sosyetik güzel, oteller zincirininaçmak için kolları sıvadığını açıkladı.Alkoçlar, mekanın ismini koyarken de pek zorlanmadı!isimli gece kulübünün müdavimi olan genç sosyetik, Uludağ'da açacağı mekanaadını verecek. Aslışah Alkoçlar, mekanın dizaynı konusunda ise yurt dışındaki kulüplerden esinlendi.