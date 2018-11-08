Aslışah Alkoçlar'ın yeni mekanının ismi belli oldu

Bir dönem babasına ait Alkoçlar Otel'de görev alan Aslışah Alkoçlar, iş hayatına geri dönme kararı aldı. Eğlence hayatına düşkünlüğüyle bilinen sosyetik güzel, oteller zincirinin Uludağ'daki şubesinin içerisinde bir gece kulübü açmak için kolları sıvadığını açıkladı.
Aslışah Alkoçlar, mekanın ismini koyarken de pek zorlanmadı! Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' isimli gece kulübünün müdavimi olan genç sosyetik, Uludağ'da açacağı mekana 'Dağda Kalsın' adını verecek. Aslışah Alkoçlar, mekanın dizaynı konusunda ise yurt dışındaki kulüplerden esinlendi.
Aslışah Alkoçlar, mekanın ismini koyarken de pek zorlanmadı! Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' isimli gece kulübünün müdavimi olan genç sosyetik, Uludağ'da açacağı mekana 'Dağda Kalsın' adını verecek. Aslışah Alkoçlar, mekanın dizaynı konusunda ise yurt dışındaki kulüplerden esinlendi.
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