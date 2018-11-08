Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasının yankıları sürerken sürpriz bir isimden popçuya gönderme geldi. Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Kural, adliye çıkışı ünlü filozof Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle de kendini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi'nin görüşü de merak konusu oldu.