  • Saklambaç
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 01:33
  • Gazete

'ın annesi Sema Kural'dan Sıla'ya gönderme!

, Sıla’yı darp ettiği iddiasını yalanlarken bu kez sahneye kaynana çıktı. , Facebook’ta ’un ‘Kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya meraklı olmazdın” sözünü paylaşıp eski gelin adayına taş attı

Kaynana taştı

Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasının yankıları sürerken sürpriz bir isimden popçuya gönderme geldi. Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Kural, adliye çıkışı ünlü filozof Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle de kendini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Kural Ailesi'nin görüşü de merak konusu oldu.

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