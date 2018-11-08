  • Saklambaç
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 02:08
  • Gazete

32 yıl sonra

32 yıl sonra
Başrollerini ile Kelly 'in paylaştığı, 1986 yapımı Top Gun filminin devamının çekimleri sürüyor. ABD'li aktörün yeni rol arkadaşı ile ünlü motosiklet sahnesini yeniden canlandırdığı görüntünün geçen 32 yıla rağmen değişmemiş olması dikkat çekti. Ancak bu kez 56 yaşındaki Tom Cruise'un yanında Kelly McGillis değil, 47 yaşındaki Jennifer Connelly vardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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