32 yıl sonra

Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştığı, 1986 yapımı Top Gun filminin devamının çekimleri sürüyor. ABD'li aktörün yeni rol arkadaşı Jennifer Connelly ile ünlü motosiklet sahnesini yeniden canlandırdığı görüntünün geçen 32 yıla rağmen değişmemiş olması dikkat çekti. Ancak bu kez 56 yaşındaki Tom Cruise'un yanında Kelly McGillis değil, 47 yaşındaki Jennifer Connelly vardı.
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