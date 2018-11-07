  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:06
  • Gazete

Milyonluk sütyen

Milyonluk sütyen
Victoria's Secret'ın efsanevi sütyeni Fantasy Bra bu sene Elsa Hosk tarafından podyumda sergilenecek. Fantasy Bra %100 Swarovski kristalleri ve topaz kullanılarak tasarlandı. 1 milyon dolar değerindeki 2018 Dream Angel Fantasy sütyeni ve vücut aksesuarında gümüş üzerine 2 bin 100 adet Swarovski taşı kullanıldı. Sütyenin yapımı 930 saat sürerken toplamda 71 karat pırlanta kullanıldı.
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