Ferhat Göçer'in 19 yıl önce boşandığı ilk eşinden olan kızı Yağmur, önceki gün babasına sitem etti. 21 yaşındaki Yağmur, ünlü sanatçı için "Af dilemek için sakın gelme. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden" ifadelerini kullanıp ekledi:
"Sekiz aydır beni aramadı. Sadece her ay otomatik ödeme talimatıyla bana bin lira yolluyor." ASTIM hastası ve kalbinden ameliyat olan genç kız, "Babam, keşke kedi ve köpekleriyle ilgilendiği kadar benimle de ilgilense" diyerek yürek burktu. Ferhat Göçer ise kızına şöyle yanıt verdi: "Yaşadığımız her şey, çabalarım, üzüntülerim, çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklı. Evim onun evi. İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır."
"Sekiz aydır beni aramadı. Sadece her ay otomatik ödeme talimatıyla bana bin lira yolluyor." ASTIM hastası ve kalbinden ameliyat olan genç kız, "Babam, keşke kedi ve köpekleriyle ilgilendiği kadar benimle de ilgilense" diyerek yürek burktu. Ferhat Göçer ise kızına şöyle yanıt verdi: "Yaşadığımız her şey, çabalarım, üzüntülerim, çaresizliklerim onun iyiliği adına bende saklı. Evim onun evi. İstediğinde baba ocağı onun yuvasıdır."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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