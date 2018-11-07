Eşkıya’ya teşekkür

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' sosyal medyaya damga vurdu. Geçen haftaki bölümde Hızır'ı ameliyathane önünde yakınları endişeyle bekledi. Doktorun "Başka yerde bekleyin" uyarısına nezaketle karşılık verilmesi dikkat çekti.



Eşkıya, bu sahneyle doktorlara şiddete karşı durduğunu kanıtladı. Prof. Dr. Bingür Sönmez de "Dizilerde sağlıkta şiddeti teşvik eden sahnelerden bıkmıştım. İlk defa sağlık ekibine saygılı davranıldığını gördük" diyerek EDHO ekibine teşekkür etti.