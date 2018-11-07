ÜNLÜ sanatçı Mazhar Alanson'un tasarımcı eşi Biricik Suden'in annesi herkesi şaşırttı... Biricik Suden (55), ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsünü spor ve sağlıklı beslenmeyle korumayı başardı. Zaman zaman da gençlik iksirlerini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Türkiye'de sınırlı sayıda üretilen ve bitki köklerinden elde edilen özel karışım tentür içtiğini açıkladı. Fit vücuduyla gençlere taş çıkaran Suden, en sonunda 91 yaşındaki annesi Aliye Suden'i de spora yazdırmayı başardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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