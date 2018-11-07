sanatçı'un tasarımcıeşi Biricik Suden'inannesi herkesi şaşırttı...(55), ilerleyen yaşınarağmen genç görüntüsünüspor ve sağlıklı beslenmeylekorumayı başardı. Zamanzaman da gençlik iksirlerinisosyal medyadan takipçileriylepaylaştı. Türkiye'de sınırlısayıda üretilen ve bitkiköklerinden elde edilen özelkarışımiçtiğini açıkladı.