İrem de benim gibi deli

verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren başarılı müzisyen, aranjesinin kendine ait olduğu'nin son şarkısı "Yanlış Alarm" ve İrem'le ilgili dobra açıklamalar yaptı. Bedük, "İrem'le çalıştığım için çok mutluyum ama ben herkesle çalışamıyorum, İrem de benim gibi tam bir deli müzik konusunda! Çalışmamak mümkün değildi" dedi.