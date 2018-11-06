  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 23:25
  • Gazete

İrem de benim gibi deli

İrem de benim gibi deli
Londra'da verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren başarılı müzisyen Bedük, aranjesinin kendine ait olduğu İrem Derici'nin son şarkısı "Yanlış Alarm" ve İrem'le ilgili dobra açıklamalar yaptı. Bedük, "İrem'le çalıştığım için çok mutluyum ama ben herkesle çalışamıyorum, İrem de benim gibi tam bir deli müzik konusunda! Çalışmamak mümkün değildi" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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