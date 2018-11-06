  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 23:53
  • Gazete

İkinci balayı

İkinci balayı
Beş yıllık aşklarını 12 Ekim'de Miami'de nikah masasına taşıyan oyuncu Ceyda Ateş'le sosyetik Buğra Toplusoy, balayına doyamadı. Nikah sonrası soluğu Orlando'da alan ikili, önceki gün de Bahamalar'a gitti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, tatillerinin en renkli anlarını 'da paylaştı.

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