İkinci balayı

Beş yıllık aşklarını 12 Ekim'de Miami'de nikah masasına taşıyan oyuncu Ceyda Ateş'le sosyetik Buğra Toplusoy, balayına doyamadı. Nikah sonrası soluğu Orlando'da alan ikili, önceki gün de Bahamalar'a gitti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, tatillerinin en renkli anlarını Instagram'da paylaştı.
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