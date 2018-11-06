Edebi gönderme

Uzun süredir aşk yaşadığı İlker Kaleli ile yollarını ayırdığı konuşulan Burçin Terzioğlu'ndan manidar paylaşım... Güzel oyuncu, önceki gün Melih Cevdet Anday'ın "İyi günlere inanıyorsan, üstelik hava da güzelse yaşamak güzel şey. Çok güzel şey doğrusu..." dizelerini paylaşarak biten ilişkisine gönderme yaptı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.