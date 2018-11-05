  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 22:51
  • Gazete

Sinem Kobal'ın bebekleri

Sinem Kobal’dan ile 2 yıllık evliliğini bebekle taçlandırmasını bekleyen hayranlarına yanıt... Kobal, önceki gün çiçeklerini ‘Bebeklerim’ notuyla paylaşıp ‘Çocuk yok’ mesajı verdi

Sinemin bebekleri

Hayranlarının eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bebek sahibi olması için yorum yağmuruna tuttuğu Sinem Kobal'dan önceki gün cevap gibi bir paylaşım geldi. Kobal, evinde gözü gibi baktığı çiçekleri "Bebeklerim" notuyla Instagram'da paylaştı.

Önceki röportajlarında anne olmak için erken olduğunu düşünen 31 yaşındaki oyuncu, paylaşımıyla da bu görüşünü destekler gibiydi. Şu sıralar setlerden uzak kalan Kobal, tüm günü de çiçekleri ve pug cinsi köpeğiyle ilgilenerek geçiriyor.

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