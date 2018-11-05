  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 23:43
  • Gazete

yorgunları

Balayı yorgunları
Hayatlarını 29 Eylül'deki düğünle birleştiren Bensu Soral ile eşi Hakan Baş, önceki gün İstinyePark'taydı. Geçtiğimiz günlerde ndan dönen ikili, ev alışverişi yaptı.

Balayı için Bahamalar'ı tercih eden ikili, "Düğün ve balayı yorgunluğunu atlatamadık. Şimdi dinlenip birbirimize vakit ayırma zamanı" diye konuştu. Çiftin spor tarzı ise dikkat çekti.
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