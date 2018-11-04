Hızlı ve güzel

İşadamı Hakan Baş, hız tutkusunu eşi Bensu Soral'a da aşıladı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün İstanbul Park'ta eşinin spor Porsche aracıyla yarışa katıldı. 27 yaşındaki güzel oyuncu, eşlerinin araçlarıyla yarışan tasarımcı Selma Çilek ile sosyetik Rachel Araz'ı geride bıraktı.
Soral, kaskını takarak da güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmedi.
Soral, kaskını takarak da güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.