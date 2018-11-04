  • Saklambaç
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:32
  • Gazete

Hızlı ve güzel

Hızlı ve güzel
İşadamı Hakan Baş, hız tutkusunu eşi Bensu Soral'a da aşıladı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün 'ta eşinin spor Porsche aracıyla yarışa katıldı. 27 yaşındaki güzel oyuncu, eşlerinin araçlarıyla yarışan tasarımcı Selma Çilek ile sosyetik Rachel Araz'ı geride bıraktı.



Soral, kaskını takarak da güvenlik önlemlerini almayı ihmal etmedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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