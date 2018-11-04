Fazla kilolarından düzenli spor sayesinde kurtulan Cem Yılmaz, kaslı vücuduyla da Herkül olup çıktı. Ünlü komedyen, önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli ile Nişantaşı'nda objektife yansıdı. İkilinin keyfi yerindeydi.

On ayda toplam 20 kilo veren 45 yaşındaki komedyenin iri pazularından kollarını kapatamaması dikkat çekti. Samyeli'nin yanında koruması gibi boy gösteren Yılmaz'ın bu hali ise "Defne'nin Herkül'ü" esprisi yaptırdı.



DOĞAN SAVAŞ

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