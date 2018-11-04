Askıda iyilik var

Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek, kitap, kıyafet, tiyatro ve sinema bileti getirilmesini sağlayan 'Askıda Ne Var', gençlerin bu ihtiyaçlarına kayıtsız kalmadı. Üniversite öğrencilerine katkı sağlayacak her marka için kapıların açık olduğu bu iyilik hareketine, Türkiye'nin en ileri gelen markaları ve isimlerinden yardım yağdı. Ford Otosan Kariyer, LC Waikiki, TeknoSA, Lenovo, Koçtaş, KAFT, Nescafe, Decathlon, birkutukitap.com , kitapyurdu.com, TOFAŞ Spor Kulübü, Bavul Dergi, Bir Yudum Kitap, Dorock XL, Biletinial gibi 100'e yakın marka, üniversite öğrencileri için askıya yüz binlerce TL değerinde ürün ve hizmet bıraktı...

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