Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz bu sene de zirvede. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %13,66 izlenme oranı ve %34,26 izlenme payı, AB'de %7,93 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %10,47 izlenme oranı ve %24,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %13,66 izlenme oranı ve %34,26 izlenme payı, AB'de %7,93 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %10,47 izlenme oranı ve %24,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.