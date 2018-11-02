  • Saklambaç
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 23:47
  • Gazete

zirvenin tek sahibi

Zirvenin tek sahibi
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi bu sene de zirvede. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %13,66 izlenme oranı ve %34,26 izlenme payı, 'de %7,93 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %10,47 izlenme oranı ve %24,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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