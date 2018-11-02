Genç kızların sevgilisi Can Yaman, önceki günkü görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı. Bir deri firmasının yüzü olan Yaman, markanın Raffles Hotel'deki davetine deyim yerindeyse yüzünde bir kilo makyajla katıldı.
Yüzüne yoğun fondöten uygulanan 28 yaşındaki oyuncunun göz altlarındaki kapatıcı da dikkat çekti. Yakışıklılığıyla gönüllerde taht kuran oyuncunun bu hali, "Olmadı canım" dedirtti.
HALİL ÇİLİNGİR
Yüzüne yoğun fondöten uygulanan 28 yaşındaki oyuncunun göz altlarındaki kapatıcı da dikkat çekti. Yakışıklılığıyla gönüllerde taht kuran oyuncunun bu hali, "Olmadı canım" dedirtti.
HALİL ÇİLİNGİR
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