  • Saklambaç
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 00:13
  • Gazete

Havası söndü

, önceki gün ciple gittiği davetten arıza sonucu taksiyle ayrılmak zorunda kaldı

Havası söndü
Önceki gün bir davete katılan Yasemin Özilhan, çıkışta şoke oldu. Lüks cipinin lastiğinin patlamış olduğunu gören sosyetik güzel, bir süre aracın tamir edilmesini bekledi. Ancak süre uzayınca , milyonluk cipiyle geldiği mekandan taksiyle ayrıldı.



Halil ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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