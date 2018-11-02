ikinci şansı verencephesinde şok gelişme… Yedi ay önce Kural'dan şiddet gördüğü için ayrılığı iddia edilen ancak o dönem bunu yalanlayan 38 yaşındaki şarkıcı, dün Ahmet Kural'dansuçlamasıylaoldu.Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp edilen Sıla'nınKural'ınolduğunu belirten Sıla,şöyle anlattı: