Aşklarına ikinci şansı veren Sıla ile Ahmet Kural cephesinde şok gelişme… Yedi ay önce Kural'dan şiddet gördüğü için ayrılığı iddia edilen ancak o dönem bunu yalanlayan 38 yaşındaki şarkıcı, dün Ahmet Kural'dan 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla şikayetçi oldu. 29 Ekim sabahı 04.00'te Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp edilen Sıla'nın ifadesi ise kan dondurdu. Kural'ın aşırı alkollü olduğunu belirten Sıla, tam 45 dakika yaşadığı işkenceyi şöyle anlattı:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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