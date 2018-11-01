  • Saklambaç
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:10
  • Gazete

Yol bakımı!

Yol bakımı!
Oyuncu Meltem Miraloğlu, önceki gün Bebek'teydi. Gazetecileri gören Miraloğlu, şaştı kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarda güzel çıkmak için yol kenarındaki bir aracın aynasında saçlarını düzeltti. Miraloğlu'nun bu komik halleri de objektife böyle yansıdı.



Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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