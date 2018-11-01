  • Saklambaç
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 23:19
  • Gazete

'den aşk öpücüğü

Aşk öpücüğü
İlişkileri bir yıldır süren Keremcem ile İlay Erkök, önceki akşam Vadistanbul'daki bir davette aşk şovu yaptı. 40 yaşındaki , kendinden 15 yaş küçük oyuncu aşkını öpücüklere boğdu. Ünlü oyuncunun sevgilisine bakışları "Maşallah" dedirtti.



ROMANTİK BAKIŞLAR
Keremcem ile , gece boyunca gözlerini birbirlerinden alamadı.

DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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