İlişkileri bir yıldır süren Keremcem ile İlay Erkök, önceki akşam Vadistanbul'daki bir davette aşk şovu yaptı. 40 yaşındaki Keremcem, kendinden 15 yaş küçük oyuncu aşkını öpücüklere boğdu. Ünlü oyuncunun sevgilisine bakışları "Maşallah" dedirtti.
ROMANTİK BAKIŞLAR
Keremcem ile İlay Erkök, gece boyunca gözlerini birbirlerinden alamadı.
DOĞAN SAVAŞ
ROMANTİK BAKIŞLAR
Keremcem ile İlay Erkök, gece boyunca gözlerini birbirlerinden alamadı.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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