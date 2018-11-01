Görüldüğü yerde yakalanacak

Hadise geçtiğimiz yıl İstinye'deki evinin olduğu siteye girmeye çalışan hayranı yüzünden kabus yaşamıştı. Dikenli telleri aşmaya çalışırken yakalanan Serhat O. hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Bugüne kadar duruşmalara mazeretsiz katılmayan takıntılı hayran, önceki gün de mahkeme salonunda yoktu. Bunun üzerine Serhat O. hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Bugüne kadar duruşmalara mazeretsiz katılmayan takıntılı hayran, önceki gün de mahkeme salonunda yoktu. Bunun üzerine Serhat O. hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
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