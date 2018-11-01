  • Saklambaç
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:07
  • Gazete

Görüldüğü yerde yakalanacak

Görüldüğü yerde yakalanacak
Hadise geçtiğimiz yıl İstinye'deki evinin olduğu siteye girmeye çalışan hayranı yüzünden kabus yaşamıştı. Dikenli telleri aşmaya çalışırken yakalanan Serhat O. hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bugüne kadar duruşmalara mazeretsiz katılmayan takıntılı hayran, önceki gün de mahkeme salonunda yoktu. Bunun üzerine O. hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
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