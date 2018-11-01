İki çocuğunun babası Mustafa Sandal'la boşanıp gönlünü işadamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic, sonunda pes etti. Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitirip Temmuz'da da Saran'la aşk yaşamaya başlayan Sırp şarkıcı, ilişkiyi sürekli yalanlamıştı. Saran, geçtiğimiz günlerde ise Jahovic'le fotoğrafını paylaşıp aşkı ilan etmişti.



AYLARCA İNKAR ETMİŞTİ

Sırp şarkıcı, Saran'ın bu itirafının ardından önceki gün Zorlu AVM'de objektife yansıdı. 36 yaşındaki Jahovic, Saran'la yaşadığı aşk sorulunca ise "Ben özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı pek sevmiyorum. Ama zaten her şey ortada değil mi?" diyerek olay yaratan beraberliği aylar sonra ilk kez itiraf etti.









MUSTİ KAÇTI

OYUNCU Ceren Hindistan'a sosyal medyada attığı aşk mesajları ortaya çıkan Mustafa Sandal, olay sonrası ilk kez önceki akşam Vadistanbul'daydı. Bir davete katılan popçu, sorulardan kaçmak için salonu arka kapıdan terk etti.ÜÜ







Saran, paylaştığı bu kareyle hem aşkı hem de Emina'nın aileye girdiğini ilan etmişti.​



TAKVİM, Jahovic'le Saran'ın aşk yaşadığını 20 Temmuz 2018'de manşetten verip ikilinin ilişkisini ilk kez duyurmuştu.