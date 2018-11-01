  • Saklambaç
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 23:35
  • Gazete

Desteğe 'gelin'!

Önceki gün yeni koleksiyonunu tanıtan ’nın davetinde, Hacı’nın aşkı da vardı...

Desteğe gelin!
Arzu Sabancı, Koton için tasarladığı yeni koleksiyonu önceki gün görücüye çıkardı. 'ndaki mağazada gerçekleşen davette işkadınını, oğulları Hacı ile Hakan Sabancı yalnız bırakmadı.



Hacı Sabancı'ya davette aşkı Nazlı Kayı da eşlik etti. Kayı, müstakbel kayınvalidesine destek verdi.


Halil ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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