Dayan Mali

Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili haber geldi. "Mali" lakaplı Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız" dedi.