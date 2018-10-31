Lüks harcamalarıyla bilinen Süreyya Yalçın'dan eşine 'dev' sürpriz... Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başlayan sosyetik ikoncan, geçtiğimiz gün eskiden uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olan Miami'deki malikanelerinde eşi için sürpriz yaş günü partisi organize etti.
Bununla kalmayan Süreyya Yalçın, kendisine ait nakliye firması olan eşi için de ağızları açıkta bırakan bir hediye seçti. Sosyetik güzel, Ozan Baran'a yapımı yaklaşık 6 ay süren ve 25 metre uzunluğunda el yapımı TIR aldı. Süreyya Yalçın'ın yaptırdığı TIR'ın fiyatı ise yaklaşık 400 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 200 bin lira...
Bununla kalmayan Süreyya Yalçın, kendisine ait nakliye firması olan eşi için de ağızları açıkta bırakan bir hediye seçti. Sosyetik güzel, Ozan Baran'a yapımı yaklaşık 6 ay süren ve 25 metre uzunluğunda el yapımı TIR aldı. Süreyya Yalçın'ın yaptırdığı TIR'ın fiyatı ise yaklaşık 400 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 200 bin lira...
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