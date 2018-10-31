  • Saklambaç
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 01:51
  • Gazete

'TIR'lattı! 'a görülmemiş hediye

, eşinin doğum gününde dev bir sürpriz yaptı! Sosyetik ikoncan, geçtiğimiz gün ABD’de sürpriz parti organize ettiği ’a 25 metre uzunluğunda el yapımı . Aracın fiyatının ise 400 bin doları bulduğu konuşuluyor...

TIRlattı!
Lüks harcamalarıyla bilinen Süreyya Yalçın'dan eşine 'dev' sürpriz... Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başlayan sosyetik ikoncan, geçtiğimiz gün eskiden uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a ait olan Miami'deki malikanelerinde eşi için sürpriz yaş günü partisi organize etti.



Bununla kalmayan , kendisine ait nakliye firması olan eşi için de ağızları açıkta bırakan bir hediye seçti. Sosyetik güzel, 'a yapımı yaklaşık 6 ay süren ve 25 metre uzunluğunda el yapımı TIR aldı. Süreyya Yalçın'ın yaptırdığı TIR'ın fiyatı ise yaklaşık 400 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon 200 bin lira...
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