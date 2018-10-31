Lüks anne Meghan Markle

Harry ile evlenmeden önce Trevor Engelson ile evlenip boşanan Megan Markle'ın bu evliliğinde bebek sahibi olma durumunda karşı anlaşma yaptığı iddia edildi. Anlaşmaya göre Meghan, bebek sahibi olması halinde vücut ölçülerini korumak için eşinden kişisel spor eğitmeni ve beslenme uzmanı istedi. Markle, sözleşme ile eski eşi Engelson'ın kendisine bebek bakımı konusunda yardımcı olması için bir bakıcı da tutmasını garantiledi.Meghan'ın istekleri, İngiliz basınında 'Pahalı bir anne' olarak yorumlandı.Çocuk doğurmak için bunları istemiş:Kişisel spor eğitmeniBeslenme uzmanıBebek bakıcısı