Lüks anne Meghan Markle

Prens Harry ile evlenmeden önce Trevor Engelson ile evlenip boşanan Megan Markle'ın bu evliliğinde bebek sahibi olma durumunda karşı anlaşma yaptığı iddia edildi. Anlaşmaya göre Meghan, bebek sahibi olması halinde vücut ölçülerini korumak için eşinden kişisel spor eğitmeni ve beslenme uzmanı istedi. Markle, sözleşme ile eski eşi Engelson'ın kendisine bebek bakımı konusunda yardımcı olması için bir bakıcı da tutmasını garantiledi.
Meghan'ın istekleri, İngiliz basınında 'Pahalı bir anne' olarak yorumlandı.
Çocuk doğurmak için bunları istemiş:
Kişisel spor eğitmeni
Beslenme uzmanı
Bebek bakıcısı
Meghan'ın istekleri, İngiliz basınında 'Pahalı bir anne' olarak yorumlandı.
Çocuk doğurmak için bunları istemiş:
Kişisel spor eğitmeni
Beslenme uzmanı
Bebek bakıcısı
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