Aşk yeniden

Annesinin rahatsızlığıyla zor günler geçiren Hande Erçel, ailesine vakit ayırmak için popçu Murat Dalkılıç'la 10 aylık aşkına geçtiğimiz ay nokta koymuştu. Bu ayrılık ikilinin hayranlarını üzerken eski aşıklar hakkında dün sevindirici bir iddia ortaya atıldı. Konuşulanlara göre ikili, ayrılığa fazla dayanamadı.
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Güzel oyuncuyla ünlü popçu, TV8'deki 'Gel Konuşalım'ın iddiasına göre de geçtiğimiz pazar gününü Riva'da birlikte geçirdi. Hatta Erçel'i Dalkılıç'ın aracında görenler gözlerine inanamadı. Popçunun köpeğiyle bir süre sahilde yürüyüş yapan ikilinin daha sonra bir mekanda baş başa yemek yediği de konuşulanlar arasında… Bu arada ikili, sosyal medyada henüz birbirlerini takip etmeye başlamadı. Öte yandan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde de Erçel'i eleştirenler için "Hadsiz" yorumu yaparak sevgisinin sürdüğünü belli etmişti.
HENÜZ TAKİP YOK
Güzel oyuncuyla ünlü popçu, TV8'deki 'Gel Konuşalım'ın iddiasına göre de geçtiğimiz pazar gününü Riva'da birlikte geçirdi. Hatta Erçel'i Dalkılıç'ın aracında görenler gözlerine inanamadı. Popçunun köpeğiyle bir süre sahilde yürüyüş yapan ikilinin daha sonra bir mekanda baş başa yemek yediği de konuşulanlar arasında… Bu arada ikili, sosyal medyada henüz birbirlerini takip etmeye başlamadı. Öte yandan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde de Erçel'i eleştirenler için "Hadsiz" yorumu yaparak sevgisinin sürdüğünü belli etmişti.
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