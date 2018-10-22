Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafının altına "Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı? diye yazdı. Sonra da yıllar önce başına gelen tacizi şöyle anlattı: Bu fotoğraf, benim hiç anlatmadığım hikayem:
Çocukluk döneminde çok küçük yaşta cinsel tacize uğrayan kız çocuğu çok ağlar. Çok korkmuştur. Başına gelenin ne olduğunu tam bilemese de büyük bir tehlikeden sağ çıktığının farkındadır... 6 yaşındadır. Başına gelen olayın bir şekilde, anne olmak ve bebek sahibi olmakla alakalı olduğunu da bilir.
LÜTFEN BEBEĞİM OLMASIN
3 sene boyunca her gece ağlayarak dua eder: "Allah'ım ne olur lütfen bebeğim olmasın, ben daha kendim bebeğim, çok küçüğüm, ne olur Allah'ım ne olur bebeğim olmasın" diye. Başına gelenleri kendi suçu zanneder. Bu hikayeyi konuşabilmem çok uzun zamanımı aldı. Acını kabul et ve içinden geç o cehennemin, bil ki senin suçun değildi, bil ki sana o şiddeti yaşatandan çok çok daha güçlüsün, devam edebildiğin ve hayatta kaldığın için. Ve bil ki en büyük acın, en güzel en büyük gücün olabilir. Eğer istersen. Kalbi kanamış bütün kız çocuklarının gözlerinden öperim.
İŞTE DESTEK YORUMLARI
Cesaretini tebrik ederim.
Bunu yaşayanların değil de yaşatanların acı çekmesi dileğiyle.
Yüklerini atıp koşmak budur iyi ki varsızınız.
Keşke şuan size bir kere sarılabilseydim.
Yalnız değilsiniz.
Helal olsun size. Tercüman oldunuz dertlerimize.
Çocukluk döneminde çok küçük yaşta cinsel tacize uğrayan kız çocuğu çok ağlar. Çok korkmuştur. Başına gelenin ne olduğunu tam bilemese de büyük bir tehlikeden sağ çıktığının farkındadır... 6 yaşındadır. Başına gelen olayın bir şekilde, anne olmak ve bebek sahibi olmakla alakalı olduğunu da bilir.
LÜTFEN BEBEĞİM OLMASIN
3 sene boyunca her gece ağlayarak dua eder: "Allah'ım ne olur lütfen bebeğim olmasın, ben daha kendim bebeğim, çok küçüğüm, ne olur Allah'ım ne olur bebeğim olmasın" diye. Başına gelenleri kendi suçu zanneder. Bu hikayeyi konuşabilmem çok uzun zamanımı aldı. Acını kabul et ve içinden geç o cehennemin, bil ki senin suçun değildi, bil ki sana o şiddeti yaşatandan çok çok daha güçlüsün, devam edebildiğin ve hayatta kaldığın için. Ve bil ki en büyük acın, en güzel en büyük gücün olabilir. Eğer istersen. Kalbi kanamış bütün kız çocuklarının gözlerinden öperim.
İŞTE DESTEK YORUMLARI
Cesaretini tebrik ederim.
Bunu yaşayanların değil de yaşatanların acı çekmesi dileğiyle.
Yüklerini atıp koşmak budur iyi ki varsızınız.
Keşke şuan size bir kere sarılabilseydim.
Yalnız değilsiniz.
Helal olsun size. Tercüman oldunuz dertlerimize.
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