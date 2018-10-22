Yapımcısıyla gecelerde

Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'la aynı dizide rol alacak olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Etiler Marmaris Büfe'deydi. Eğlence çıkışı yapımcısı Kerem Çatay ve eşi Beril ile yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerin sorularını cevapsız bırakarak araçlarına geçip evlerinin yolunu tuttu.

DOĞAN SAVAŞ