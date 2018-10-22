  • Saklambaç
  • 22.10.2018
  • Son Güncelleme: 21.10.2018 - 23:10
  • Gazete

Engin gönüllü

Engin gönüllü
Tüm dünyada her yaştan büyük bir hayran kitlesi bulunan önceki gün Sessizlik adlı kitabının imza günü için D&R Suadiye'de sevenleriyle bir araya geldi. ABD, , , , ve 'dan gelen hayranlarına teşekkür eden yakışıklı oyuncu, "Kitap Türkçe. Buna rağmen her ülkeden gelen insan var, kıymeti çok artıyor böyle olunca. Kitaptan elde ettiğim gelirini 'ya bağışlayacağız" dedi.



HALİL ÇİLİNGİR

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