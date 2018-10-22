Engin gönüllü

Tüm dünyada her yaştan büyük bir hayran kitlesi bulunan Engin Akyürek önceki gün Sessizlik adlı kitabının imza günü için D&R Suadiye'de sevenleriyle bir araya geldi. ABD, Brezilya, Porto Riko, İspanya, Almanya ve Meksika'dan gelen hayranlarına teşekkür eden yakışıklı oyuncu, "Kitap Türkçe. Buna rağmen her ülkeden gelen insan var, kıymeti çok artıyor böyle olunca. Kitaptan elde ettiğim gelirini Darüşşafaka'ya bağışlayacağız" dedi.
HALİL ÇİLİNGİR
HALİL ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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