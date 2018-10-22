Didem’i motive etti!

Geçtiğimiz gün aşklarını sosyal medyada ilan eden Didem Soydan ile fotoğrafçı Ozan Kıymaç, önceki akşam ilk kez basının karşısına çıktı. Soydan, Karaköy Sub Otel'deki eğlencede DJ kabinine geçerek davetlileri coşturdu.
Yakın dostu Fezi Altun'un doğum günü partisinde DJ'lik yapan manken, performansıyla aşkını mest etti. Kıymaç, hayranlıkla izlediği Soydan'ı "Aşkım sana bayılıyorum. Şov yapıyorsun" diye motive etti.
Yakın dostu Fezi Altun'un doğum günü partisinde DJ'lik yapan manken, performansıyla aşkını mest etti. Kıymaç, hayranlıkla izlediği Soydan'ı "Aşkım sana bayılıyorum. Şov yapıyorsun" diye motive etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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