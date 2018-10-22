Aleyna Tilki, dünyaca ünlü müzisyenlerin prodüktörü dj Diplo'yla gerçekleştireceği single müjdesinin ardından ilk konserini önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta verdi. Müzik listelerinde rekorlar kıran güzel şarkıcı, Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama, Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum gibi dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Başarılı sanatçıya hareketli parçalarda sekiz dansçı eşlik etti. "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Show Must Go On" şarkılarında da 10 kişilik vokal grubunun eşlik ettiği Aleyna Tilki, türkü ve rock coverları ile festivalin ateşini daha da yükseltti. Binlerce genç ile birlikte hem dans edip hem de şarkı söyleyen Aleyna Tilki bitmeyen enerjisiyle sahnede devleşti.
İddialara göre Aleyna Tilki, Major Lazer müzik grubunun yeni şarkısını besteleyecek...
İddialara göre Aleyna Tilki, Major Lazer müzik grubunun yeni şarkısını besteleyecek...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.