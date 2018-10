Tilki, dünyaca ünlü müzisyenlerin prodüktörü dj Diplo'yla gerçekleştireceği single müjdesinin ardından ilk konserini önceki akşam'ta verdi. Müzik listelerinde rekorlar kıran güzel şarkıcı, Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama, Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum gibi dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Başarılı sanatçıya hareketli parçalarda sekiz dansçı eşlik etti. "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Show Must Go On" şarkılarında da 10 kişilik vokal grubunun eşlik ettiği Aleyna Tilki , türkü ve rock coverları ile festivalin ateşini daha da yükseltti.İddialara göre Aleyna Tilki, Major Lazer müzik grubunun yeni şarkısını besteleyecek...