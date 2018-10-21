Enişteyle tanışma

Düğün için gün sayan Ebru Şallı ile nişanlısı Uğur Akkuş, önceki akşam Zorlu PSM'de sahnelenen 'Hayalet' müzikalini izledi. Müzikale el ele gelen ikilinin çekingen tavırlarından eser yoktu. Ancak Şallı, Akkuş'a yöneltilen soruları "O alışık değil" diyerek geri çevirdi. Eski manken, gecede nişanlısını yakın dostu Çağla Şıkel'le de tanıştırmayı ihmal etmedi.
İkili, yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlıyor.
İkili, yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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