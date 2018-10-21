Bozbey panikte

Ata Demirer'in eski aşkı Alara Bozbey, önceki akşam Cihangir'de objektife takıldı. Biri erkek diğeri kadın iki arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, flaşların patlaması ile panikledi. Muhabirleri yanına çağıran Bozbey, "Lütfen, yanlış bir şey yazmayın. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum" ricasında bulundu.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.