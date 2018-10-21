Bozbey panikte

Ata Demirer'in eski aşkı Alara Bozbey, önceki akşam Cihangir'de objektife takıldı. Biri erkek diğeri kadın iki arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, flaşların patlaması ile panikledi. Muhabirleri yanına çağıran Bozbey, "Lütfen, yanlış bir şey yazmayın. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum" ricasında bulundu.



Doğan SAVAŞ

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