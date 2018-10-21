  • Saklambaç
  • 21.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 23:26
  • Gazete

panikte

Bozbey panikte
Ata Demirer'in eski aşkı Alara Bozbey, önceki akşam Cihangir'de objektife takıldı. Biri erkek diğeri kadın iki arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, flaşların patlaması ile panikledi. Muhabirleri yanına çağıran Bozbey, "Lütfen, yanlış bir şey yazmayın. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum" ricasında bulundu.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar