  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 01:28
  • Gazete

Uzun zaman sonra

Uzun zaman sonra
Yeşilçam oyuncusu , sevgilisi ile birlikte İstMarina 'de görüntülendi. Sevgilisi ile geldiği AVM'de deniz manzarası eşliğinde Sushico'da yemeklerini yiyen çift, daha sonra gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti. Özdemiroğlu, "Çeşme'ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var. Yeni projeler geliyor fakat şu sıralar uzak kalmayı tercih ediyorum" dedi.

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