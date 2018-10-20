Uzun zaman sonra

Yeşilçam oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, sevgilisi Kemal Öztürk ile birlikte İstMarina AVM'de görüntülendi. Sevgilisi ile geldiği AVM'de deniz manzarası eşliğinde Sushico'da yemeklerini yiyen çift, daha sonra gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti. Özdemiroğlu, "Çeşme'ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var. Yeni projeler geliyor fakat şu sıralar uzak kalmayı tercih ediyorum" dedi.
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