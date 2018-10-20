Moda buluşması

Önceki gün magazin ve sosyete dünyası, bir moda dergisinin Emaar AVM'de gerçekleşen partisinde bir araya geldi. Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, geceye hem beyaz takımı hem de sahne performansıyla damgasını vurdu.
Davete katılan cemiyet hayatının gözde isimleri Mine Kalpakçıoğlu ile Elif Edes Tapan da pantolon tercih etti. Bu görüntüler ise "Bu kış, kadınlar son yıllardaki gibi rahatlıktan şaşmayacak" dedirtti.
Davete katılan cemiyet hayatının gözde isimleri Mine Kalpakçıoğlu ile Elif Edes Tapan da pantolon tercih etti. Bu görüntüler ise "Bu kış, kadınlar son yıllardaki gibi rahatlıktan şaşmayacak" dedirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.