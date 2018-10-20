  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 23:51
  • Gazete

Moda buluşması

Moda buluşması
Önceki gün magazin ve sosyete dünyası, bir moda dergisinin Emaar 'de gerçekleşen partisinde bir araya geldi. Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, geceye hem beyaz takımı hem de sahne performansıyla damgasını vurdu.



Davete katılan cemiyet hayatının gözde isimleri Mine Kalpakçıoğlu ile Elif Edes Tapan da pantolon tercih etti. Bu görüntüler ise "Bu kış, kadınlar son yıllardaki gibi rahatlıktan şaşmayacak" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar