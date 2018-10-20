Koç gibi tavsiye

Önceki gün mezunu olduğu İtalyan Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Hazal Kaya, ders niteliğinde sözler sarf etti. Bir dönem 15 kilo birden alan 28 yaşındaki güzel oyuncu, nasıl zayıfladığını şu sözlerle anlattı:



"15 kiloyu yaşam koçu ve diyetisyenden destek almadan verdim. Spor hocam yoktu, yemeği kendim yaptım. Kendi başıma bir şey yaptım. Daha büyük başarı yok benim için."



HALİL ÇİLİNGİR