  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 00:22
  • Gazete

3 aydır otelde kalıyor

’da aradığı gibi bir daire bulamayan , lüks bir otele yerleşti. Sükan, 3 aylık konaklama bedeli olarak da nakit 80 bin ödedi

Vip kiracı
Son yıllarda bir ayağı sürekli yurt dışında olan ve New York-Paris-İstanbul arasında mekik dokuyan Ece Sükan, yeni bir projeyle ekrana döndü. Ümit Benan'dan boşandıktan sonra İstanbul'daki dairesini boşaltan Sükan, 'ye dönünce de yeni bir daire arayışına girdi. Ancak güzel stil danışmanı ve oyuncu, bir türlü istediği gibi bir daire bulamadı. Sık sık seyahat ettiği için otellerde kalmaya alışık olan , son üç aydır konaklamak için de tercihini lüks bir otelden yana kullandı.




35 BİN TL İNDİRİM
Sükan, Boğaz manzaralı otel odasını üç aylığına tuttu. Geceliği yaklaşık bin 400 TL olan odayı 90 günlüğüne tutan Sükan, ücreti de nakit ödeyince indirimden yararlandı. Ece Sükan, normalde 125 bin TL tutan konaklama ücreti yerine 80 bin TL ödedi.




Boşandığı eşi 'la yaşadığı evden çıkan Sükan, şimdilerde kendisine 'da yeni bir ev bakıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar