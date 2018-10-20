  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 00:13
  • Gazete

isyan etti: Yaptıkları resmen zina

, 11 yıllık eşi ve yasak aşk yaşadığını iddia ettiği için önceki gün bu sert çıkışı yaptı

‘Yaptıkları resmen zina’
Demet Şener, önceki gün kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'ı yine topa tuttu. Şener, "Hakkımı aramaya devam edeceğim" deyip ekledi:

"Bu zinadır ve elimde her türlü delil var. Zaten bir dahaki mahkemede gerekli karar çıkacak."



Aydın HAMZA

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