Demet Şener, önceki gün kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'ı yine topa tuttu. Şener, "Hakkımı aramaya devam edeceğim" deyip ekledi:
"Bu zinadır ve elimde her türlü delil var. Zaten bir dahaki mahkemede gerekli karar çıkacak."
Aydın HAMZA
"Bu zinadır ve elimde her türlü delil var. Zaten bir dahaki mahkemede gerekli karar çıkacak."
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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