  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 01:24
  • Gazete

Ana yemekte aşk var

Ana yemekte aşk var
Başarılı TV yapımcısı Selen Sevigen, ilk kitabı 'Ana Yemekte Aşk Var' ile okuyucuyla buluştu. 4 yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıkan ve 100'e yakın denenmiş tarifinin yer aldığı kitabında Sevigen, sevdiklerinize pişirebileceğiniz tariflerini, aşkın formülleriyle birlikte okuyucuların beğenisine sunuyor.

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