Ana yemekte aşk var

Başarılı TV yapımcısı Selen Sevigen, ilk kitabı 'Ana Yemekte Aşk Var' ile okuyucuyla buluştu. 4 yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıkan ve 100'e yakın denenmiş tarifinin yer aldığı kitabında Sevigen, sevdiklerinize pişirebileceğiniz tariflerini, aşkın formülleriyle birlikte okuyucuların beğenisine sunuyor.