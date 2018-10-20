Başarılı TV yapımcısı Selen Sevigen, ilk kitabı 'Ana Yemekte Aşk Var' ile okuyucuyla buluştu. 4 yıllık çalışmanın sonucu ortaya çıkan ve 100'e yakın denenmiş tarifinin yer aldığı kitabında Sevigen, sevdiklerinize pişirebileceğiniz tariflerini, aşkın formülleriyle birlikte okuyucuların beğenisine sunuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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