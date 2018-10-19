Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini dört gözle bekleyen hayranlarına müjde! Yılmaz,adlı stand-up şovunu önceki gün Twitter'da'Pahalı mı?'mesajıyla duyurdu. Prömiyeri5 bin kişilikbeğeniye sunulacak şovunkısım kaldı.Fiyatlarıarasındaolan biletlerden ön sıradakiler tamamentükendi. Bu arada Yılmaz'ınvereceği gösterisi içinbaşladı. Yılmaz, dahaönce filmleri için anlaştığı firmalarla şuşuralar yeni gösterisi için görüşmeleryapıyor. Komedyen, gösterinin gişesi vesponsorluk anlaşmalarıyla da para basacak.Son yıllarda sinemaya ağırlık veren Yılmaz, yeni şovu için düğmeye bastı. Komedyen, gösterinin müjdesini önceki gün Twitter'da verdi.