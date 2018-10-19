  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 23:46
  • Gazete

servetine servet katacak

Magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinden , Mart 2019’da sunacağı yeni gösterisiyle servetine servet katacak. Prömiyeri İngiltere’de yapılacak gösterinin biletleri şimdiden tükendi. Firmalar da Yılmaz’ın şovuna sponsor olmak için sıraya girdi

Güldüren servet
Cem Yılmaz'ın tek kişilik gösterisini dört gözle bekleyen hayranlarına müjde! Yılmaz, 'CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı stand-up şovunu önceki gün Twitter'da "Gösteri hazırlıyorum. İsmi duyan 'Pahalı mı?' diyor. Zaten konumuz da bu. Mart 2019" mesajıyla duyurdu. Prömiyeri İngiltere'deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London'da beğeniye sunulacak şovun biletlerinden yalnızca yüzde 2'lik kısım kaldı.



BİLETLER BİN LİRA...
Fiyatları 45-150 İngiliz sterlini (yaklaşık 372 lira-1000 lira) arasında olan biletlerden ön sıradakiler tamamen tükendi. Bu arada Yılmaz'ın 5 yıl sonra yeniden start vereceği gösterisi için sponsorluk yarışı başladı. Yılmaz, daha önce filmleri için anlaştığı firmalarla şu şuralar yeni gösterisi için görüşmeler yapıyor. Komedyen, gösterinin gişesi ve sponsorluk anlaşmalarıyla da para basacak.



Son yıllarda sinemaya ağırlık veren Yılmaz, yeni şovu için düğmeye bastı. Komedyen, gösterinin müjdesini önceki gün Twitter'da verdi.


DOĞAN SAVAŞ

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