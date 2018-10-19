Bir salkım umut

Önceki gün Bir Umut Derneği yararına Sait Halim Paşa Yalısı'nda verilen davete ünlüler akın etti. İhtiyaç sahibi çocuklar için çalışan derneğin davetinde Koç Deri'nin yeni koleksiyonu da tanıtıldı. Davete katılan Yeşim Salkım, bir öğrencinin eğitim masraflarını üstlendi.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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