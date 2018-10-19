  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 01:23
  • Gazete

Bir salkım umut

Bir salkım umut
Önceki gün Bir Umut Derneği yararına Sait Halim Paşa Yalısı'nda verilen davete ünlüler akın etti. İhtiyaç sahibi çocuklar için çalışan derneğin davetinde Koç Deri'nin yeni koleksiyonu da tanıtıldı. Davete katılan Yeşim Salkım, bir öğrencinin eğitim masraflarını üstlendi.


Halil ÇİLİNGİR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar