FETÖ'nün futboldaki yapılanması davasına yeni isimler de dahil oldu. Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde birçok futbolcunun ismini vermişti.
BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Bunun üzerine Arda Turan, Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Bülent Korkmaz hakkında da FETÖ üyeliği soruşturması yürütüldüğü öğrenildi. Futbolcuların örgütle bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise bu iddialara, "Benim bu işlerle alakam hayatım boyunca olmadı, olmaz da. Ben bu konuda çok rahatım" dedi.
DOĞUM GÜNÜ DURUŞMASI
Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 olarak belirledi. Bu tarihin aynı zamanda Arda Turan'ın doğum günü olduğu anlaşıldı.
AĞZI BURNU YER DEĞİŞTİRMİŞ
Arda Turan ve şarkıcı Berkay'ın kavgası hakkında geçen günlerde Emirgan'da bir mekanda kavga etmesi sonrasında gelişen olaylar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Taciz iddiaları, silahla hastane basma, mekan taratma gibi iddiaların ardı arkası kesilmezken, şarkıcı Demet Akalın da konuyla
ilgili ilk kez konuştu.
Akalın "Berkay'ı her gün görüyorum. Ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Benim gönlüm her şey tatlıya bağlansın, devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin de barıştırsın onları. Ben üzülüyorum, iki tarafa da yazık günah" açıklamasını yaptı.
Şarkıcı Berkay, Arda'nın eşini taciz ettiğini iddia ederken, kendisinin de Arda'yı vurdurmak için birilerini aradığı öne sürüldü.
BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Bunun üzerine Arda Turan, Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Bülent Korkmaz hakkında da FETÖ üyeliği soruşturması yürütüldüğü öğrenildi. Futbolcuların örgütle bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise bu iddialara, "Benim bu işlerle alakam hayatım boyunca olmadı, olmaz da. Ben bu konuda çok rahatım" dedi.
DOĞUM GÜNÜ DURUŞMASI
Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 olarak belirledi. Bu tarihin aynı zamanda Arda Turan'ın doğum günü olduğu anlaşıldı.
AĞZI BURNU YER DEĞİŞTİRMİŞ
Arda Turan ve şarkıcı Berkay'ın kavgası hakkında geçen günlerde Emirgan'da bir mekanda kavga etmesi sonrasında gelişen olaylar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Taciz iddiaları, silahla hastane basma, mekan taratma gibi iddiaların ardı arkası kesilmezken, şarkıcı Demet Akalın da konuyla
ilgili ilk kez konuştu.
Akalın "Berkay'ı her gün görüyorum. Ağzıyla burnu yer değiştirmiş arkadaşımın. Hapşırırken bile sızlıyor adamın burnu. Benim gönlüm her şey tatlıya bağlansın, devlet büyüklerinden biri çıksın araya girsin de barıştırsın onları. Ben üzülüyorum, iki tarafa da yazık günah" açıklamasını yaptı.
Şarkıcı Berkay, Arda'nın eşini taciz ettiğini iddia ederken, kendisinin de Arda'yı vurdurmak için birilerini aradığı öne sürüldü.
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