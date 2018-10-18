Umurunda mı dünya!

Yurt dışında aldığı eğitimin ardından Türkiye'ye dönen Aslışah Alkoçlar, bir süre babası Ender Bey ile annesi Gülşah Hanım'a ait otellerin yönetim kısmında görev almıştı. Önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen sosyetik güzele "Alkoçlar Otelleri'nin konkordato istediği haberleri gerçek mi?" diye soruldu. Aslışah Alkoçlar'ın yanıtı ise ilginçti: "Bana ne bundan!" Sosyetik güzel, yanıtıyla şaşırttı.
HALİL ÇİLİNGİR
HALİL ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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