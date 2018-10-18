  • Saklambaç
  • 18.10.2018
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 00:18
  • Gazete

Umurunda mı dünya!

, iyi bir eğitime sahip olmasına rağmen daha çok özel hayatıyla gündeme geliyor.

Umurunda mı dünya!
Yurt dışında aldığı eğitimin ardından Türkiye'ye dönen Aslışah Alkoçlar, bir süre babası Ender Bey ile annesi Gülşah Hanım'a ait otellerin yönetim kısmında görev almıştı. Önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen sosyetik güzele "Alkoçlar Otelleri'nin konkordato istediği haberleri gerçek mi?" diye soruldu. 'ın yanıtı ise ilginçti: "Bana ne bundan!" Sosyetik güzel, yanıtıyla şaşırttı.



HALİL ÇİLİNGİR

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