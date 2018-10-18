  • Saklambaç
  • 18.10.2018
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 02:56
  • Gazete

'a bir suç duyurusu daha!

Futbolcu ’ın adliyede işleri bitmedi. Berkay’dan sonra bir darbe de otel inşaatı yüzünden binası yıkılan apartman sahibinden geldi. Mağdur vatandaş, “Zararımızı karşılamadı” deyip futbolcuyu şikayet etti...

Arda ceza sahasında
Popçu topçu kavgası gündemi salladı. Futbolcu ile Berkay arasındaki kavgada sıcak gelişmeler yaşandı. Arda'ya bir şok da yatırımlarından çıktı. Arda'nın Sütlüce'de yaptırmaya başladığı otel inşaatının temel açma çalışması yüzünden toprak kaydı. İnşaatın yanındaki Ertürk Apartmanı yıkıldı. Evlerinden olan bina sakinleri, dün savcının kapısını çaldı. Zararlarının karşılanmadığını belirterek Arda ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bina sahibi Orhan Dal, "Belediyeden kira yardımı yapıldı ancak zararlarımın karşılanması için muhatap bulamadım. Turan kardeşlerden şikayetçiyim" ifadesini kullandı.



İLK DURUŞMA 30 OCAK'TA
Berkay davasında da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 41. savcının hazırladığı iddianameyi kabul etti. Bu kararla birlikte dava açılmış oldu. Mahkemenin kabul kararında, yapılacak ilk duruşma için 30 Ocak 2019 tarihi verildi. Mahkeme, duruşmaya katılmaları için taraflara tebligat gönderilmesine hükmetti.



Dal, Turan'dan şikayetçi oldu.

GÖZLER 52 dakikada
İstanbul polisi, Arda ile Berkay arasındaki olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için harekete geçti. Bu kapsamda ikilinin hastanede 52 dakika süren tartışma trafiği de incelendi. Görüntülerdeki konuşmalar deşifre edildi. Bu deşifrelerin soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

İSPANYOL TEPKİSİ
İspanyol ekiplerinden 'nın Basın Sözcüsü Josep Vives, bonservisine sahip oldukları Arda Turan'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Vives, "Bu tür haberler duymaktan dolayı hoşnut değiliz. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada ile 2.5 yıllık kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.



Arda ile Berkay'ın hastanedeki buluşması, güvenlik kameralarına yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar