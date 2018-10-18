Popçu topçu kavgası gündemi salladı. Futbolcu Arda Turan ile Berkay arasındaki kavgada sıcak gelişmeler yaşandı. Arda'ya bir şok da yatırımlarından çıktı. Arda'nın İstanbul Sütlüce'de yaptırmaya başladığı otel inşaatının temel açma çalışması yüzünden toprak kaydı. İnşaatın yanındaki Ertürk Apartmanı yıkıldı. Evlerinden olan bina sakinleri, dün savcının kapısını çaldı. Zararlarının karşılanmadığını belirterek Arda ve kardeşi Okan Turan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Bina sahibi Orhan Dal, "Belediyeden kira yardımı yapıldı ancak zararlarımın karşılanması için muhatap bulamadım. Turan kardeşlerden şikayetçiyim" ifadesini kullandı.
İLK DURUŞMA 30 OCAK'TA
Berkay davasında da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi savcının hazırladığı iddianameyi kabul etti. Bu kararla birlikte dava açılmış oldu. Mahkemenin kabul kararında, yapılacak ilk duruşma için 30 Ocak 2019 tarihi verildi. Mahkeme, duruşmaya katılmaları için taraflara tebligat gönderilmesine hükmetti.
Dal, Turan'dan şikayetçi oldu.
GÖZLER 52 dakikada
İstanbul polisi, Arda ile Berkay arasındaki olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için harekete geçti. Bu kapsamda ikilinin hastanede 52 dakika süren tartışma trafiği de incelendi. Görüntülerdeki konuşmalar deşifre edildi. Bu deşifrelerin soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.
İSPANYOL TEPKİSİ
İspanyol La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Basın Sözcüsü Josep Vives, bonservisine sahip oldukları Arda Turan'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Vives, "Bu tür haberler duymaktan dolayı hoşnut değiliz. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada Başakşehir ile 2.5 yıllık kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.
Arda ile Berkay'ın hastanedeki buluşması, güvenlik kameralarına yansıdı.
İLK DURUŞMA 30 OCAK'TA
Berkay davasında da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi savcının hazırladığı iddianameyi kabul etti. Bu kararla birlikte dava açılmış oldu. Mahkemenin kabul kararında, yapılacak ilk duruşma için 30 Ocak 2019 tarihi verildi. Mahkeme, duruşmaya katılmaları için taraflara tebligat gönderilmesine hükmetti.
Dal, Turan'dan şikayetçi oldu.
GÖZLER 52 dakikada
İstanbul polisi, Arda ile Berkay arasındaki olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için harekete geçti. Bu kapsamda ikilinin hastanede 52 dakika süren tartışma trafiği de incelendi. Görüntülerdeki konuşmalar deşifre edildi. Bu deşifrelerin soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.
İSPANYOL TEPKİSİ
İspanyol La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Basın Sözcüsü Josep Vives, bonservisine sahip oldukları Arda Turan'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Vives, "Bu tür haberler duymaktan dolayı hoşnut değiliz. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada Başakşehir ile 2.5 yıllık kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.
Arda ile Berkay'ın hastanedeki buluşması, güvenlik kameralarına yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.